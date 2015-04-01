Три торговых центра "Золотой Вавилон" эвакуированы из-за угрозы взрыва

В столице эвакуированы три торговых центра "Золотой Вавилон"

Из-за угрозы взрыва эвакуировали все три торговых центра "Золотой Вавилон" в столице, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

По его данным, людей вывели из центров на проспекте Мира, улице Декабристов и Новоясеневском проспекте. Сейчас на место выехали кинологи, добавил собеседник агентства.

Отметим, на прошлой неделе из-за задымления в здании были эвакуированы сотрудники интернет-редакции ТАСС. Однако возгорание было потушено еще до приезда пожарных бригад.

А днем ранее произошел пожар в пристройке к торговому центру на юге столицы - загорелись строительные и отделочные материалы. В результате пожара один человек пострадал, его госпитализировали.