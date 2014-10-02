Фестиваль стран Европы в Этномире: испанская гитара и польские сказки

Фото: ethnomir.ru

В субботу, 4 октября, в культурно-образовательном центре Этномир пройдет фестиваль стран Европы. Посетители побывают в гостях у ирландского лепрекона, послушают польские сказки, примут участие в славянской чайной церемонии, научатся танцевать фламенко и играть на испанской гитаре, а также узнают, почему встреча с трубочистом в Германии сулит удачу.

По словам организаторов, на фестивале расскажут, как Иоганн Гуттенберг печатал литерами на станке, что такое баварский брецель и как работают бродячие музыканты.

Гвоздем программы станут карнавальное шествие и фольклорный концерт "В кругу друзей".

В рамках мастер-классов "Язык путешественника" можно освоить итальянский, ирландский и польский. На площадке откроют музей карт, музей СССР и монетную мастерскую.

В этот день будет работать выставка "Почтовая открытка из Европы", пройдут лекция "Гастрономический тур по Италии", и уроки по созданию парфюма. Все желающие познакомятся со станком Гуттенберга, продегустируют польские блюда, узнают о французской моде, научатся рисовать и завязывать шейные платки.

Мероприятия пройдут на улице Мира, в этнодворах "Украинский и белорусский хутора", "Сибирь и Дальний Восток", "Страны Южной Азии", "Страны Центральной Азии".

Вечером гостей Этномира порадуют игрой-квестом "Сказки Германии", чаепитием у самовара и этно-минидиско.

Расписание мероприятий фестиваля ищите здесь.

Фестиваль начнется в 10.00. Билет – 500 рублей, льготный билет – 250 рублей.