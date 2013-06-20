В октябре на Профсоюзной улице откроется новая эстакада

Эстакада на Профсоюзной улице откроется в октябре

Эстакада на пересечении Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта появится в котрябре 2013 года. Там будет четыре пешеходных перехода и просторные тротуары - по три метра с каждой стороны.

Работы ведутся в усиленном режиме, то есть круглосуточно. Ежедневно на площадку выходят 500 рабочих.

Опоры и пролетные конструкции уже установлены. Чтобы вести строительство, не останавливая движения, используется специальная технолгоия - лифтинг-шифтинг. Когда эстакаду дострят, рабочие приступят к укладке асфальта.

Строительные работы ведутся сейчас на девяти магистралях. Для пользователей общественного транспорта расширяют сеть московского метро. В этом году планируется проложить 14 километров новых линий.