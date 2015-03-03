Фото: предоставлено пресс-службой Crocus Group

От Звенигородского шоссе до "Крокус Сити" планируется построить эстакаду параллельно МКАД, сообщил в интервью Агентству "Москва" президент компании Crocus Group Арас Агаларов.

"Сейчас мы собираемся построить эстакаду от Звенигородского шоссе до "Крокус Сити", которая бы шла параллельно МКАД", - сказал Агаларов. По его словам, планируется также построить выезд из "Крокус Сити" на Волоколамское шоссе.

"Вечером, если людям надо выехать из "Крокус Сити" и поехать в сторону Ленинградского шоссе, им приходится делать разворот на Строгинской развязке. Чтобы это исключить, мы дадим возможность выехать по мосту, который будет дублировать метромост, и въехать на "старую Волоколамку", либо поехать в центр по незагруженной дороге", - пояснил Агаларов.

Кроме того, в конце года в "Крокус Сити" появится океанариум, в котором будут представлены характерные для России климатические зоны. Его площадь составит 12 тысяч квадратных метров.

Отметим, всего в "Крокус Сити" планируется построить 13 зданий высотой в 40-50 этажей. Жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости от акватории Shore House и имеющий прямой выход из станции метро "Мякинино", будет состоять из нескольких жилых башен.

В нем появится более 500 апартаментов, ресторан, фитнес и спа, 2 уровня наземного и 6 уровней подземного паркинга на 900 машино-мест с доступом в многоэтажный паркинг над станцией метро "Мякинино". В данный момент возводится одно из офисных зданий площадью 158 тысяч квадратных метров. Завершить его строительство планируется через 2,5 года.