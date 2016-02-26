В Москве планируют вывести из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ

Фото: m24.ru

В столице планируется вывести из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ. Об этом на оперативном совещании в столичном правительстве сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

По его словам, в столице завершена разработка схемы теплоснабжения города до 2030 года. Эта схема предусматривает техническое перевооружение восьми энергоблоков Т-250 и реконструкцию другого паросилового оборудования ТЭЦ "Мосэнерго".

Помимо этого, планируется возвести в ТиНАО пять энергокомплексов и 68 водогрейных котельных, построить и реконструировать 1,4 тысяч километров тепловых сетей, 267 километров из которых также проложат на присоединенных территориях.

Павел Ливинский отметил, что это позволит обеспечить надежное и экономически эффективное теплоснабжение столицы, и создаст возможности для подключения новых потребителей.

Помимо этого, продолжится ликвидация неэффективной теплогенерации. В частности, планируется вывести из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ и 70 небольших районных котельных.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве планируют утвердить схему теплоснабжения до 2030 года с учетом потребностей ТиНАО. В проекте схемы указывается, что сегодня в капитальном ремонте нуждается около 25 процентов основного теплового оборудования.

Также до 2030 года планируется реконструкция центральной котельной в Энергокомплексе "Троицк". Кроме того, в ближайшей перспективе к вводу запланированы энергоисточники во Внуково (ввод в 2016 году), Кожухово (ввод в 2018 году) и в Щербинка (II-IV пусковой комплекс ввод в период до 2030 года).