Более половины россиян положительно оценили эмблему ЧМ-2018

Фото: M24.ru

Большинство россиян (65%) положительно оценили официальную эмблему чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Таковы результаты опроса, который провел оргкомитет "Россия-2018" совместно с Всероссийским фондом исследования общественного мнения, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Особый отклик символ турнира нашел у молодой аудитории (в возрасте от 18 до 24 лет) - 74% молодых людей и девушек поддержали представленный образ.

Респонденты отметили связь эмблемы с футболом - так считает 71% опрошенных. Цвета эмблемы, ассоциирующиеся с историей страны – золотой, красный и голубой – также были отмечены опрошенной аудиторией – 68%. Атмосфера яркого и эмоционального футбольного праздника, выраженная в эмблеме турнира, нашла отклик у 68% опрошенных россиян.

Напомним, эмблема чемпионата мира была представлена в ночь с 28 на 29 октября. Официально логотип был презентован в прямом эфире Первого канала.

В презентации приняли участие известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро, президент и вице-президент ФИФА Йозеф Блаттер и Жером Вальк соответственно, а также министр спорта России Виталий Мутко. Кроме того, эмблему помог презентовать экипаж Международной космической станции. Также символика чемпионата была продемонстрирована на здании Большого театра в Москве.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве ("Лужники" и "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.