Минтруд запустит проект с электронными трудовыми книжками на базе Сбербанка

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В России планируют запустить пилотный проект по введению электронных трудовых книжек и трудовых договоров, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В качестве пилотной организации планируют выбрать Сбербанк России, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на встрече с немецким коллегой Андреа Налесом на "полях" встречи министров труда и занятости стран G20.

"Одна из наших последних инициатив – переход с бумажного кадрового документооборота на электронный... Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России", – сказал Максим Топилин.

По мнению министра, электронный кадровый документооборот должен снизить издержки работодателей. Также возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда, считает Топилин.

Госпожа Налес пообещала поделиться с Россией немецким опытом по решению подобных вопросов.