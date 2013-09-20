Москвичам начнут выдавать электронные паспорта с 2015 года

Москвичи с 2015 года смогут получить электронные удостоверения личности

Москвичи смогут получить электронные паспорта с 2015 года. Новые удостоверения будут не только идентифицировать владельца, но и послужат "пропуском" для получения электронных услуг.

Об этом сообщил Сергей Собянин после заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Переход на электронные паспорта будет поэтапным. Концепция ввода нового документа уже утверждена.

"Решено создать рабочую группу по объединению двух платформ - универсальной электронной карты и удостоверения личности. В экспериментальном варианте новые удостоверения личности будут выдаваться уже к 2015 году", - сказал мэр Москвы.

Напомним, УЭК — российская пластиковая карта, являющаяся идентификационным и платежным средством, с помощью которого можно дистанционно заказать, оплатить и получить государственные услуги, кроме того, карта заменяет множество документов, в том числе медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство. Срок действия УЭК составляет 5 лет.

К 2015 года универсальные электронные карты объединят с паспортами нового поколения.