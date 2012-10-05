Как получить универсальную электронную карту гражданина РФ

Универсальная электронная карта гражданина РФ (УЭК) включает в себя документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, платежную банковскую карту и удостоверяет права на получение государственных и муниципальных услуг.
С помощью УЭК можно оплатить государственные, муниципальные и коммерческие услуги (ЖКХ, билеты, связь, покупки в магазине). Также она позволяет оплачивать проезд в транспорте, счета в сетях быстрого обслуживания, в магазинах и так далее.
Карта выдается гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста, с 1 января 2013 года на основании заявления. Тем, кто не подаст заявления, карту будут выдавать с 1 января 2014 года. УЭК выдается на бесплатной основе.
Для подачи заявления на получение карты необходимо:
- Лично обратиться в пункт приема заявлений;
- предоставить заранее заполненное заявление, ссылку на заявление, заполненное на портале уполномоченной организации своего региона, или оформить заявление непосредственно в пункте приема заявлений;
- вместе с оформлением заявления на УЭК необходимо написать заявление на открытие счета в выбранном банке (из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией);
- предоставить документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования;
- фотографирование граждан, получение оригинала подписи с использованием электронного пера и ввод персональных данных в электронной форме осуществляется в пункте приема заявлений;
- гражданин может оформить заявления на подключение дополнительных приложений, на получение пенсий и дополнительных выплат на универсальную электронную карту, на оказание дополнительных банковских услуг.
Заявления о выдаче универсальной электронной карты принимаются в специализированных пунктах. В Москве оформить заявление можно в ГУП г. Москвы "Московский социальный регистр" по адресу: 115093, РФ, г. Москва, Серпуховский пер., д. 7, стр. 1.
www.soccard.ru
Т: (499) 237-94-50
Ф: (499) 237-94-60
В Московской области:
Министерство информационных технологий и связи Московской области
143407, РФ, г. Красногорск-7, б-р Строителей, д. 1
Т: (495) 668-00-22
www.mits.mosreg.ru
ОАО «Универсальная электронная карта Московской области»
ПА: 143405, РФ, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4\r\nФактический адрес: г.Москва, 2-я Магистральная ул., д. 18А
Т: (498) 602-24-87
(495) 940-28-98
www.uecmo.ru
О готовности универсальной карты сообщит уполномоченная организация. Сотрудник пункта выдачи обязан вместе с картой передать конверт с ПИН кодом, а также пакет документов.