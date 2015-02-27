Форма поиска по сайту

27 февраля 2015, 18:30

Культура

Электронщики Skrillex и Diplo выпустили совместный альбом

Фото: Страница в Facebook

Электронные музыканты Skrillex и Diplo неожиданно выпустили совместный альбом Skrillex and Diplo Present Jack Ü. В записи также приняли участие Kiesza, AlunaGeorge, Джастин Бибер, Chainz и другие. Всего врелиз вошли 10 треков.

Минувшей ночью Skrillex и Diplo начали играть 24-часовой сет на Beatport, однако онлайн-вечеринку завершили преждевременно по просьбе полиции.

Сайд-проект Jack Ü основан Diplo (Mad Decent) и Skrillex (OWSLA) в 2013 году.

В рамках дуэта музыканты играют EDM без привязки к конкретному жанру – от трэпа до хауса и дабстепа.

электронная музыка музыка Skrillex Diplo

