Электронщики Skrillex и Diplo выпустили совместный альбом

Электронные музыканты Skrillex и Diplo неожиданно выпустили совместный альбом Skrillex and Diplo Present Jack Ü. В записи также приняли участие Kiesza, AlunaGeorge, Джастин Бибер, Chainz и другие. Всего врелиз вошли 10 треков.
Минувшей ночью Skrillex и Diplo начали играть 24-часовой сет на Beatport, однако онлайн-вечеринку завершили преждевременно по просьбе полиции.
В рамках дуэта музыканты играют EDM без привязки к конкретному жанру – от трэпа до хауса и дабстепа.
