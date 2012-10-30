Москва сможет получать половину энергии за счет солнечных батарей

"План города": Солнечные батареи будут вырабатывать 50 процентов энергии

В недалеком будущем Москва сможет вырабатывать с помощью альтернативных источников энергии до 50 процентов электричества.

Об этом заявил глава департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Евгений Скляров в интервью телеканалу "Москва 24".

Глава департамента уверен, что новые способы получения энергии можно вводить в массовом масштабе. Это может сделать отдельные здания и организации независимыми от централизованных источников энергии, что особенно актуально для отдаленных районов.

По словам Склярова, пока развитие сдерживает большая величина первичных затрат. Но в перспективе с помощью солнечных батарей возможно вырабатывать до половины энергии Москвы. По подсчетам главы департамента, мощность всех совокупных источников энергии в Москве - около 12,5 гигаватт. А оснащение крыш всех домов фотоэлементами позволит вырабатывать до 6-7 гигаватт электроэнергии.

Если жители дома хотят установить у себя на крыше солнечную батарею, то ничего особого от них не требуется. "Сегодня достаточно много энергосервисных компаний, которые готовы выполнить эту услугу. Нужно, естественно, посчитать, во что обойдутся первичные затраты, какую они принесут отдачу, в течение какого периода будет окупаемость", - объяснил глава департамента. По его словам, сейчас такие источники энергии окупаются за 7-12 лет.

Но Евгений Скляров подчеркивает, что установка солнечных батарей не является решением всех проблем. "Как правило, мы больше всего платим за горячую воду. И прежде всего, нужно направить усилия на экономию этого ресурса".

Сэкономить на нагревании воды для бытовых нужд сейчас могут помочь тепловые насосы. "Это агрегат, помогающий теплообменному процессу", - пояснил руководитель департамента. Такие насосы берут тепло из двух источников: во-первых, за счет геотермальной энергии (тепла, идущего из центра земли), а во-вторых, за счет рекуперации (тепла газов, нагревающихся за счет воздухообмена).

Евгений Скляров считает, что большие финансовые перспективы ждут не только предпринимателей, которые будут заниматься альтернативной энергетикой, но и бюджет столицы.

"По нашим оценкам, инвестиционный потенциал даже не для предпринимательства, а прежде всего для налоговых поступлений оценивается более чем в 200 миллиардов рублей в течение пяти лет. То есть столько может при массовом внедрении энергоэффективных технологий заработать даже городской бюджет", - отметил руководитель департамента.

За детальными инструкциями по внедрению альтернативных и энергосберегающих технологий можно обратиться на сайт департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.