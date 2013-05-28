Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 16:02

Экономика

Как экономить на электроэнергии

Чтобы платить за электроэнергию меньше, следует использовать многотарифный электронный счетчик, который считается более точным, а также применять энергосберегающее оборудование. Однако это далеко не все "хитрости" экономии на электричестве.

Так, накипь на стенках электрочайника увеличивает время нагревания воды. Удалив ее, можно кипятить воду быстрее и тратить меньше киловатт.

Кроме того, рекомендуется устанавливать холодильник в прохладном месте, где температура не превышает 30 градусов, не перегружать стиральную машину (экономия электроэнергии может достичь 25 процентов) и переводить компьютеры и ноутбуки в энергосберегающий режим.

Если не забывать выключать свет, когда он не нужен, расход энергии сократится на 10 процентов. При этом следует выбирать энергосберегающие лампы, по сравнению с лампами накаливания они потребляют в 4-5 раз меньше электричества.

Применение этих мер поможет уменьшить сумму в счете до 20 процентов.

