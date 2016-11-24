Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 16:27

Экономика

Гендиректора "Калугаэнерго" уволили после ледяных дождей

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Сотрудников многих электросетевых компаний России сняли с должностей после массового отключения электричества из-за ледяного дождя. В частности, своего места лишился генеральный директор "Калугаэнерго" Олег Шевченко, передает телеканал "Москва 24".

Такое решение было принято на основании проведенного Минэнерго мониторинга работы компаний. Например, из Калуги приходили сообщения, что энергоснабжение восстановлено, при этом жители жаловались, что электричества не дали.

Из-за сильных осадков на прошлой неделе было нарушено энергосбережение в западном и северном районах Подмосковья, а также в Калужской области. Ледяной дождь затронул территорию более 10 тысяч километров. Обледеневшие деревья падали на линии электропередач и повторно обрывали сети.

В Дмитровском районе ситуация была наиболее напряженная. Там без света и воды остались более 300 домов.

электроэнергия увольнения сокращения электросети

