Гендиректора "Калугаэнерго" уволили после ледяных дождей

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Сотрудников многих электросетевых компаний России сняли с должностей после массового отключения электричества из-за ледяного дождя. В частности, своего места лишился генеральный директор "Калугаэнерго" Олег Шевченко, передает телеканал "Москва 24".

Такое решение было принято на основании проведенного Минэнерго мониторинга работы компаний. Например, из Калуги приходили сообщения, что энергоснабжение восстановлено, при этом жители жаловались, что электричества не дали.