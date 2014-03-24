Москвичи могут проверить жилье на энергоэффективность в режиме онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосэнергосбыт разработал тест по оценке энергоэффекивности использования электрических приборов в бытовых условиях.

После прохождения теста система предложит рекомендации о то, что нужно сделать для того, чтобы сэкономить на электричестве. Кроме того, система наглядно продемонстрирует экономию электричества в рублях и процентах в случае, если гражданин воспользуется рекомендациями сайта.

"Данный тест разработан в ОАО "Мосэнергосбыт" для оценки потенциала энергосбережения при бытовом использовании электроэнергии. Отвечая на вопросы, можно получить практические советы по энергосбережению и рассчитать уровень экономии при соблюдении этих рекомендаций. Также можно увидеть количество ресурсов, которое экономится при соблюдении простых правил энергосбережения и количество предотвращенных выбросов вредных для экологии веществ. Результаты теста имеют оценочный характер", - говорится в описании теста.

Всего в тесте 17 вопросов. Посетителям сайта предложат ответить, в том числе, на вопрос, всегда ли они перед уходом выключают свет, светлые ли у них дома стены и часто ли они моют плафоны и окна.