21 февраля 2014, 07:00

Экономика

В Химках без света остались 17 домов, школа и детский сад

Фото: ИТАР-ТАСС

Отключение электроснабжения произошло в пятницу утром на улице Овражная в Химках. Без света остались семнадцать домов, школа и детский сад, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"В 06.28 поступило сообщение об отключении электроснабжения в Химках на улице Овражная. В зону отключения попало 17 домов разной этажности, школа и детский сад", - говорится в сообщении ведомства.

Для устранения аварии привлечены 4 единицы техники и 15 человек, в том числе от МЧС - 1 единица техники и 3 человека.

Ведутся восстановительные работы.

