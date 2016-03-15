В этом году власти Москвы сэкономят более 20 миллионов кубометров воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Столичные власти сэкономят более 20 миллионов кубометров воды в 2016 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента топливно-энергетического хозяйства.

Мероприятия, намеченные программой энергосбережения, позволят достичь следующих показателей по экономии топливно-энергетических ресурсов:

экономия воды – 20,3 миллиона кубических метров;

тепловой энергии – 1,34 миллиона гигакалорий;

электроэнергии – 0,78 миллиарда киловатт-час;

газа – 0,607 миллиарда кубометров.

Кроме того, между правительством Москвы и руководством ВДНХ достигнута договоренность о создании регионального центра энергосбережения. Специалисты приступили к разработке технического задания на строительство, а также сформировали концепцию экспозиции центра.

Среди других мероприятий по энергосбережению в столице хорошо зарекомендовала себя программа по модернизации освещения мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Вместо устаревших светильников с люминесцентными лампами устанавливают современные светодиодные светильники. Экономия электроэнергии достигает до 70-80 процентов.

Напомним, экономия электроэнергии в Москве в прошлом году составила 32 миллиона 826 тысяч киловатт-час. Величина экономии воды в 2015 году составила 16,3 миллиона кубических метров.

Согласно отчету за предыдущий год, размещенному на сайте департамента, в 2014 году в рамках госпрограммы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" городу удалось сэкономить более 819 миллионов киловатт-час электроэнергии и более 36 миллиона кубометров воды.