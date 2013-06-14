Остаться с водой и светом: как правильно оплатить ЖКУ

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 июля 2013 года счет за электричество будет включен в единую квитанцию коммунальных услуг. Это нововведение сначала будет опробовано в двух районах Москвы - Свиблово и Тимирязевском. Жители получат привычный бланк с новой строчкой – "электроэнергия". Ожидается, что с новой формой оплатить все услуги можно будет сразу, что позволит экономить время. M24.ru напоминает, что включают в себя ЖКУ, как правильно оплачивать квитанции и где это можно сделать.

В России взимается плата за электроэнергию (потребленные киловатт-часы), водоотведение, холодную и горячую воду (потребленные кубометры), отопление (гигакалории), газоснабжение (кубометры), а также за наем, содержание и ремонт жилья.

При этом, если в квартире не установлены счетчики на воду и газ, плата за эти ресурсы начисляется согласно установленным нормативам потребления. Например, по нормативам, средний расход горячей воды составляет около 4 кубометров, а холодной – 6 кубометров в месяц на человека. А газа - порядка 9,4 кубометра на человека.

Что касается электроэнергии, в феврале 2013 года в России изменен порядок расчета платежей за нее. Показания счетчика необходимо снимать с 15-го по 25-е число каждого месяца и передавать в Мосэнергосбыт не позднее 26-го числа.

Сумма оплаты в счете рассчитывается на основании переданных потребителем, либо снятых сотрудниками Мосэнергосбыта показаний счетчика, либо, в случае отсутствия показаний, сумма в течение 3-х месяцев рассчитывается на основании среднемесячного объема потребления, затем – на основе норматива потребления.

Если потребитель передает данные не каждый месяц, то в месяце, когда Мосэнергосбыт получит показания счетчика, будет произведен перерасчет на основании переданных показаний и предыдущих показаний, имеющихся в распоряжении компании. Кроме этого, если у потребителя не работает либо отсутствует счетчик, расчет суммы будет производиться, исходя из среднемесячного потребления в течение 3-х месяцев, затем – на основе норматива потребления.

Для передачи показаний Мосэнергосбыт советует использовать личный кабинет клиента, либо пользоваться автоматическим сервисом по приему показаний в контактном центре по телефону 8-495-981-981-9. Вводить данные можно прямо с клавиатуры телефона, кроме того, сервис работает круглосуточно. Также можно передать показания через специальные ящики для приема, находящиеся в каждом клиентском офисе Мосэнергосбыта. Электроэнергию можно оплачивать авансом. Для этого потребитель может указать в счете любую сумму к оплате.

Способы оплаты жилищно-коммунальных услуг

"Мосгорсправка": как оплатить услуги ЖКХ

Существует несколько способов оплаты услуг ЖКХ. Самый привычный - оплата в кассе. Его плюсы заключаются в том, что при оплате выдают квитанцию, а минусы - в начислении комиссии и длинных очередях. Кроме того, оплачивать коммунальные услуги можно в банкоматах или инфокиосках. Эти устройства широко распространены в Москве и пользоваться ими удобно, однако банкомат тоже начисляет комиссию.

Одним из самых удобных способов - является оплата в интернете, через мобильный банк, через систему электронных платежей или через личный кабинет на городских сайтах (в первых двух случаях надо подключить услугу в банке, в третьем и четвертом - зарегистрироваться в системе). Это можно сделать не выходя из дома, но также, как и в предыдущем случае не выдается квитанция и присутствует комиссия за платеж.

Довольно удобно оплачивать услуги ЖКХ через терминалы: они широко распространены и выдают квитанции, однако тоже начисляют комиссию и не выдают сдачу. А вот Почта России комиссию не взимает и выдает квитанцию, но для того чтобы оплатить свет, газ и воду там - придется отстоять длинную очередь. При этом средства на счет тоже будут зачисляться довольно долго.

А чтобы передать показания приборов учета, можно отправить данные через сайт www.guis.ru.

Фальшивые квитанции: методы защиты

Платежные квитанции всегда нужно внимательно изучать, потому что в почтовый ящик может попасть фальшивое извещение. В случае его оплаты деньги уйдут мошенникам.

В фальшивом извещении указывают неверный код плательщика, сумма для оплаты превышает 1 тысячу рублей. Кроме того, требуется оплатить услуги минимум за два месяца. А информация о квартире и данные по начислениям и льготам отсутствуют.

В настоящем едином платежном документе (ЕПД) всегда указаны фамилия, имя, отчество и адрес плательщика, а также код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площади квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата создания и сумма последней оплаты ЕПД.

Григорий Медведев