14 марта 2016, 14:50

Экономика

Общежитие на юго-востоке столицы на два дня обесточат за долги

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Мосэнергосбыт на два дня ограничит поставку электроэнергии в общежитие на юго-востоке Москвы в связи с задолженностью, сообщает пресс-служба организации.

Речь идет об общежитии, принадлежащем машиностроительному заводу ОАО "Станкоагрегат", и расположенном по адресу: ­­­улица Коновалова, дом 9. Отключить электроэнергию планируется 15 и 17 марта с 10 до 12 часов.

Задолженность "Станкоагрегата" составляет 2,6 миллиона рублей за период с марта 2015 года по январь 2016 года включительно.

Ранее сообщалось, что 16 марта из-за крупного долга Мосэнергосбыт ограничит энергоснабжение административного здания управляющей компании ОАО "Заря-Жилсервис" в Домодедове.

На текущий момент задолженность управляющей компании составляет 8,039 миллиона рублей за ноябрь 2015 года – январь 2016 года.

