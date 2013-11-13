Программа энергосбережения позволила Москве сэкономить 16% воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Действующая в столице программа энергосбережения позволила за три последних года сэкономить 16 процентов потребляемой воды и 4 процента электроэнергии.

"Потребляем около 3,8 миллиона кубометров, а можем вырабатывать 6 миллионов кубометров", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Кроме того, было сэкономлено 8 процентов газа. Только за прошлый год удалось сберечь около 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба информационного центра правительства Москвы.

Бирюков отметил, что финансирование программы в текущем году составило 53,7 миллиарда рублей. При этом из бюджета было потрачено чуть более 610 миллионов рублей, а остальные средства выделены инвесторами.

По словам заммэра, проведенная модернизация энергообъектов и меры по сокращению потерь в сетях Москвы позволят обойтись без аварийных отключений в зимний период нагрузки. Так, в случае аварий Москва на 100 процентов обеспечена резервами по электроэнергии, на 97 процентов - по воде, на 92 процентов - по теплу.