Чужие долги: счет за электричество снесенного дома обанкротил москвича



Чужие долги довели москвича до банкротства, сообщает телеканал "Москва 24".

Фотограф Антон Белицкий получил уведомление о задолженности за электричество на сумму почти 150 тысяч рублей. Однако дом, указанный в квитанции, был снесен еще в 2001 году.

Сам Антон рассказал, что их с семьей переселили из этого дома, а на его месте построили новое здание. Новые жильцы накопили задолженность по оплате электроэнергии, а когда пришло время подавать в суд, Мосэнергосбыт направил иск в адрес Белицкого. В результате все его банковские счета были арестованы, а средства – списаны.

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По словам начальника службы корпоративных коммуникаций ПАО "Мосэнергосбыт", архивные данные на семью Белицкого были подтянуты в результате технического сбоя в базе данных. Он отметил, что как только в компании узнали о произошедшем, было проведено внутреннее разбирательство.

В Мосэнергосбыте заверили, что все документы для снятия ареста со счетов и возврата списанных средств были подготовлены незамедлительно и деньги поступят москвичу на карту на следующий день.