В Москве появятся подземные розетки, декорированные под клумбы

Столичные палатки и ларьки будут подключать к подземным розеткам

Торговые палатки и ларьки в центре Москвы, а также объекты городской инфраструктуры будут подключены к подземным розеткам. Это связано с тем, что в центре столицы нет свободного места для размещения устройств, к которым можно было бы подключить электричество, канализацию и воду, сообщает телеканал "Москва 24".

Подземная розетка представляет собой железный моноблок, который можно будет поднимать из-под земли с помощью рычага. По нему могут ездить машины, не оставляя повреждений. Также ее можно будет декорировать под клумбу, уточнили в столичном правительстве.

Напомним, первые коммуникации по новой схеме уже проведены в Северном Бутове. Проект реализуют ОАО "Объединенная энергетическая компания" и немецкая компания Moser Sistemelektrik.

Применение таких систем избавляет городские территории от кабелей, шлангов и розеток на заборах и стенах зданий, позволяет соблюдать санитарные нормы по хранению и продаже продуктов питания и напитков, требует минимальных затрат на монтаж.

Они оборудованы счетчиками электроэнергии и могут дистанционно передавать показания по каналам сотовой связи.

В будущем планируется их массовое применение в черте города.