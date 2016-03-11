Мосэнергосбыт обесточит здание управляющей компании в Домодедове

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Мосэнергосбыт ограничит 16 марта энергоснабжение административного здания управляющей компании ОАО "Заря-Жилсервис" в Домодедове из-за крупного долга, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняет пресс-служба Мосэнергосбыта, на текущий момент задолженность управляющей компании составляет 8,039 миллиона рублей за ноябрь 2015 года – январь 2016 года.

Ранее компания уже частично ограничивала поставку электроэнергии в места общего пользования более 20 многоквартирных домов, обслуживаемых данной управляющей компанией.

Энергоснабжение административного здания управляющей компании по адресу: город Домодедово, улица Заря, дом 26 будет восстановлено после полного погашения задолженности. Официальные уведомления о введении режима ограничения уже направлены в адрес должника.

Напомним, в 2016 году в столице выросли пени за просрочку коммунальных платежей. Кроме того введена прогрессивная шкала размера пени за просрочку платежей. Особенно ужесточились пени для предприятий, не являющихся поставщиками тепловой энергии и воды.

Также изменились правила для, так называемых, неотключаемых потребителей.