Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 02:55

Экономика

Электроснабжение в Наро-Фоминском районе восстановлено в полном объеме

Фото: ИТАР-ТАСС

В поселении Калининец Наро-Фоминского района на данный аварийно-восстановительные работы завершены. Во вторник в 02:40 электроснабжение было восстановлено по штатной схеме в полном объеме, сообщили телеканалу "Москва 24" в ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, около 5 часов утра в понедельник поступило сообщение об отключении электроэнергии в поселении Калининец.

Ссылки по теме


Без света и горячей воды остались около 70 домов разной этажности с населением 13920 человек, а также поликлиника, школа, детский сад и три котельные. Вчера утром подключили горячую воду, а также частично восстановили подачу электричества.

Авария произошла в результате повреждения двух опор высоковольтных линий.

Над устранением последствий ЧП было привлечено 55 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 10 человек и 3 единицы техники.

Сайты по теме


электроэнергия электричество отключение света электроснабжение авария чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика