Электроснабжение в Наро-Фоминском районе восстановлено в полном объеме

Фото: ИТАР-ТАСС

В поселении Калининец Наро-Фоминского района на данный аварийно-восстановительные работы завершены. Во вторник в 02:40 электроснабжение было восстановлено по штатной схеме в полном объеме, сообщили телеканалу "Москва 24" в ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, около 5 часов утра в понедельник поступило сообщение об отключении электроэнергии в поселении Калининец.

Без света и горячей воды остались около 70 домов разной этажности с населением 13920 человек, а также поликлиника, школа, детский сад и три котельные. Вчера утром подключили горячую воду, а также частично восстановили подачу электричества.

Авария произошла в результате повреждения двух опор высоковольтных линий.

Над устранением последствий ЧП было привлечено 55 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 10 человек и 3 единицы техники.

