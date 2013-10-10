В Одинцово без света остались 1,4 тысячи жителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за аварийного отключения электроснабжения 1,4 тысячи жителей подмосковного Одинцово остались без света.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного МЧС по Московской области в 17.45. В зоне отключения оказалось 7 домов по адресу микрорайон Новая Трехгорка, улица Чистяковой и улица Кутузовская.

По данным подмосковного главка МЧС, в этих домах проживает 1400 человек, в том числе 180 детей.

В настоящее время на месте аварии работают 14 человек и 4 единицы техники. Ремонтные бригады планируют восстановить электроснабжение к 20.00.