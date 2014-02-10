Поликлиника, школа, детсад и дома остались без света в Подмосковье

В Наро-Фоминском районе остались без света 14 тысяч человек

Сегодня утром в 05:10 поступил сигнал об отключении электроснабжения в Наро-Фоминский муниципальный районе Московской области в городском поселении Калининец. Под отключение попали 70 домов разной этажности с населением 13920 человек, а также поликлиника, школа и детский сад.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в ГУ МЧС России по Московской области, авария произошла в результате повреждения двух опор высоковольтных линий. Также в зону отключения попали три котельные. Холодное водоснабжение не отключалось, отопление восстановлено. В домах нет горячей воды и электроснабжения.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в 10:00

Для устранения последствий аварий привлечено 24 человека и 6 единиц техники.

