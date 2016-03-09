В Подмосковье создадут карту подземных коммуникаций

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Московской области создадут карту подземных коммуникаций и сооружений. Об этом говорится в документах Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области (ГУАГ). На создание и регулярное обновление схемы планируется потратить 52 млн рублей в рамках четырехлетней госпрограммы "Архитектура и градостроительство Подмосковья". В Москве идет создание аналогичного документа.

Собственникам подземных коммуникаций и сооружений рекомендовано до конца марта представить все данные об объектах властям. Как подчеркнули в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья, сводный план формируется для повышения надежности подземных коммуникаций.

"Разработка сводного плана подземных коммуникаций и сооружений позволит снизить аварийность при производстве работ по обслуживанию и ремонту подземных коммуникаций, а также сократить сроки и повысить качество работ", - отметили в пресс-службе ГУАГ.

На формирование Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений на территории Московской области из бюджета региона планируется потратить 52 млн рублей.

В пресс-службе ГУАГ пояснили, что разработка карты подземных коммуникаций и сооружений начнется через месяц. "Работы по формированию Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений на территории Московской области начнутся в апреле этого года. Работы будут вестись на протяжении нескольких лет. Основной объем будет выполнен в период с 2016 по 2017 годы", - говорится в сообщении.

Полномочия по ведению схемы перешли к Главному управлению архитектуры и градостроительства в ноябре 2015 года. Помимо этого, ведомство отвечает за создание электронной картографической основы региона. В Московской области застройщики начнут возводить подземную кабельную инфраструктуру связи и передавать ее в собственность муниципалитетов. Это должно способствовать развитию конкуренции среди провайдеров. Помимо этого, улучшится и облик населенных пунктов: они освободятся от воздушных кабелей. К тому же снизится финансовая нагрузка на местные бюджеты.



Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук считает, что сводный план подземных коммуникаций пригодится для того, чтобы быстро определить, есть ли на земельном участке обременение.

"Земля сегодня стоит дорого, и аренда участков интересует многих. Но на некоторых участках лежит обременение в виде коммуникаций. Это могут быть теплотрассы, водопровод, канализация, телефон или какие-либо линии стратегического значения. В любом случае часто на таком участке нельзя ничего строить – иначе это перекроет доступ к коммуникациям. Но если свериться с единым планом, можно очень быстро понять, что сдавать в аренду, а что нет", – считает он.

Собеседник m24.ru отмечает, что информацию нужно регулярно актуализировать. "Например, БТИ сегодня проверяет актуальность своего плана каждые пять лет. Здесь можно сделать так же, но, конечно, дополнять по мере поступления информации. Например, где-то могли перенести телефонную линию на 15 метров в сторону и таким образом освободить от обременения участок", – заключил Федорук.

Эксперт аналитического центра при правительстве РФ и доцент Московского энергетического института Евгений Гашо считает, что сводный план может повлиять на своевременный ремонт коммуникаций.

"Конечно, создание такого плана – это плюс. Коммуникаций под землей прокладывается много, и отвечают за них разные ведомства. Но при наличии такого документа работа ремонтников может стать легче. Хотя, у разных коммуникаций своя специфика, и это нужно учитывать", – сказал он.

Напомним, в марте стало известно о том, что сводный план подземных инженерных коммуникаций и сооружений в пределах МКАД власти Москвы планируют создать до конца этого года. В нем будут содержаться данные о расположении и видах существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникаций и сооружений. В этот план войдут все подземные части зданий и проекты по ним. Разработкой документа займется ГУП "Мосгортрест"

В Москве власти планируют обновить существующую схему теплоснабжения до 2030 года с учетом потребностей ТиНАО. Проект схемы предполагает строительство и реконструкцию 280 км теплосетей на всей территории столицы и около 95 км из них – в ТиНАО. Сегодня в капитальном ремонте нуждается порядка 25 процентов основного теплового оборудования, а на присоединенных территориях потери теплоэнергии вдвое превышают допустимую норму, а удельный расход вод на собственные нужды в 2,5 раза выше существующих нормативов.

Виталий Воловатов, Никита Щуренков