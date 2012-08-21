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21 августа 2012, 18:20

На стадионе "Арена Химки" не отключат свет за долги энергетиков

электроэнергетика Химки отключение света

ИТАР-ТАСС

Руководство "Арены Химки" выступило с опровержением информации об угрозе отключения электроснабжения стадиона за долги ОАО "Химэнергосбыт" перед ОАО "Мосэнергосбыт". Арену, расположенную в пригороде Москвы, арендуют для своих домашних матчей два столичных футбольных клуба российской Премьер-лиги - "Динамо" и ЦСКА.

"Появившаяся в прессе информация не соответствует действительности, - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "Арены Химки" Жанна Купцова. - У нашего стадиона никаких долгов нет и не было. Отключение электроэнергии не производилось и не планируется".

Купцова также отметила, что все запланированные на "Арене Химки" матчи с участием московских команд состоятся в установленное время.

Напомним, что ОАО "Мосэнергосбыт" во вторник начнет ограничивать энергоснабжение ООО "Химэнергосбыт" - основного поставщика электричества в Химках - за долги. Ранее появлялись сообщения, что перебои с электроэнергией начнет испытывать и городской стадион.

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