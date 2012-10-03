Модернизация подстанции "Рижская" будет закончена в срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Энергетики продолжают ремонтные работы второго этапа подстанции "Рижская" в рамках инвестиционной программы. Как сообщает пресс-служба ОАО "МОЭСК", работы по увеличению мощности и улучшению защиты будут выполнены в срок.

В ходе модернизации подстанции будет заменен второй силовой трансформатор, в результате чего увеличится мощность – с 63 МВА до 80 МВА, также повысится надежность электроснабжения. Вместе с монтажом силовой установки будут установлены новые микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Подстанция "Рижская" обеспечивает электроэнергией важные объекты Центрального административного округа Москвы: спорткомплекс "Олимпийский", НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифософского, кондитерскую фабрику "Большевичка", концерн "Бабаевский" и Московский областной НИИ имени М.Ф. Владимирского.