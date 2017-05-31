Дополнительные турникеты появятся на железнодорожной станции в Домодедове

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На станции электричек в Домодедове до конца мая установят дополнительные турникетные павильоны, чтобы разгрузить платформу и дать пассажирам возможность быстрее проходить. Об этом в интервью m24.ru рассказал директор по инфраструктуре ОАО "Центральная ППК" Владимир Козлов. Помимо этого, турникеты появятся на ряде других станций.

"В Домодедове такая проблема есть (очереди перед турникетами – m24.ru), там до конца мая будут установлены дополнительные турникетные павильоны. Будут запущены турникеты на станции Окружная после реконструкции", – сказал Козлов.

Кроме того, уже запущены турникеты на платформах Спутник, Отдых, Фили. А в следующем году их установят на станции Фрезер. Также будут применяться и другие меры для повышения пропускной способности станционной инфраструктуры.

"В Подлипках-Дачных Ярославского направления есть планы расширить тоннель, чтобы развести потоки людей. Если мы разведем транзитные потоки с пригородными пассажирами, это должно немного облегчить ситуацию.Ремонт будет делать ОАО "РЖД", – заключил Козлов.

Семь станций Павелецкого направления вошли в зону действия абонемента ЦППК "На количество поездок". Там Там появились валидаторы , к которым нужно приложить абонемент, чтобы получить возможность легально пройти в поезд, а на конечной станции необходимо выйти через турникет. Во время обратной поездки от станции, оборудованной турникетами, использовать валидатор не нужно – поездка спишется автоматически. Пассажиры теперь могут воспользоваться абонементом "На количество поездок" на станциях "Белые столбы", "Кашира", "Ожерелье", "Авиационная", "Взлетная", "Востряково" и "Расторгуево" (третья платформа). ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ КОЗЛОВЫМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Виталий Воловатов, Светлана Казанцева