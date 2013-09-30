Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 17:53

Дополнительные патрули полиции возьмут под охрану электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные электрички возьмут под усиленную охрану. Дополнительные полицейские патрули будут сопровождать пригородные поезда из Москвы.

Мероприятия по обеспечению общественного порядка в пригородных поездах начнут проводиться на регулярной основе, начиная с 30 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Центральному федеральному округу.

Дополнительные патрули полиции вместе с работниками ЧОП и билетными кассирами будут сопровождать поезда на Ярославском, Горьковском и Казанском направлениях Московской железной дороги.

В деле обеспечения безопасности столичным коллегам помогут белгородские, брянские, лискинские и старооскольские полицейские, в том числе бойцы ОМОН. Более 50 сотрудников правоохранительных органов откомандированы в столицу из других регионов.

Пока патрулирование проводится в рамках эксперимента. Дополнительные меры безопасности будут действовать до 31 октября. Если опыт признают успешным, то он будет продлен.

