Билет на электрички московского региона теперь можно оплатить картой "Мир"

Фото: mironline.ru

Оплатить проезд на пригородной электричке теперь можно картой "Мир", сообщает пресс-служба Центральной ППК. Такая возможность появилась во всех кассах и билетных автоматах.

Купить с помощью российской платежной системы можно разовые, абонементные, льготные проездные документы, а также билеты на проезд в московском общественном транспорте.

Кроме того, автоматы поддерживают функцию записи проездных документов на все виды транспортных карт: собственные карты компании, социальные карты, карты "Тройка" и "Стрелка".