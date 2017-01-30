Форма поиска по сайту

30 января 2017, 18:10

Транспорт

Билет на электрички московского региона теперь можно оплатить картой "Мир"

Фото: mironline.ru

Оплатить проезд на пригородной электричке теперь можно картой "Мир", сообщает пресс-служба Центральной ППК. Такая возможность появилась во всех кассах и билетных автоматах.

Купить с помощью российской платежной системы можно разовые, абонементные, льготные проездные документы, а также билеты на проезд в московском общественном транспорте.

Кроме того, автоматы поддерживают функцию записи проездных документов на все виды транспортных карт: собственные карты компании, социальные карты, карты "Тройка" и "Стрелка".

В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт. Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

С июля прошлого года пассажиры "Аэроэкспресса" могут оплатить билеты в кассах и автоматах с помощью карт "Мир".

Кроме того, на платформе Национальной системы платежных карт будет выпускаться социальная карта москвича.

электрички билеты платежная карта Мир ж/д и вокзалы

Главное

