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Ж/Д и вокзалы

30 января 2015, 15:45

С 17 по 19 февраля изменится расписание электричек Москва - Тверь

электрички Тверь изменения в расписании ж/д и вокзалы МТ ППК

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С 17 по 19 февраля изменится расписание движения электричек на участке Москва - Тверь (Конаково). Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

Расписание поменяют на время ремонта дороги.

Как уточнили в пресс-службе, с 17 по 19 февраля отменят семь пригородных поездов, следующих из Москвы:

  • №6336, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 9.58;
  • №6516, Москва - Клин, отправление из Москвы в 12.16;
  • №6518, Москва - Клин, отправление из Москвы в 13.29;
  • №6608, Москва - Конаково, отправление из Москвы в 11.18;
  • №6350, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 13.48;
  • №6348, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 13.00;
  • №6332, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 9.40.

В Москву в это время не будут ходить восемь электричек:

  • №6313, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 7.55;
  • №6317, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 8.43;
  • №6515, Клин - Москва, отправление из Клина в 10.40;
  • №6607, Конаково - Москва, отправление из Конакова в 10.17;
  • №6325, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 10.15;
  • №6327, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 10.54;
  • №6329, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 12.00;
  • №6513, Клин - Москва, отправление из Клина в 9.16.

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Для ряда других пригородных поездов внесут изменения в расписание, добавили в МТ ППК. Со всеми изменениями в расписании пассажиры смогут ознакомиться на информационных стендах ОАО "МТ ППК", на станциях и вокзалах.

Напомним, с 1 февраля отменятся электропоезда на участке железной дороги между станциями Угловка и Окуловка Новгородской области. Из-за отмены поездов москвичи больше не смогут доехать до северной столицы на перекладных электричках.

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