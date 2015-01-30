С 17 по 19 февраля изменится расписание электричек Москва - Тверь

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С 17 по 19 февраля изменится расписание движения электричек на участке Москва - Тверь (Конаково). Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

Расписание поменяют на время ремонта дороги.

Как уточнили в пресс-службе, с 17 по 19 февраля отменят семь пригородных поездов, следующих из Москвы:

№6336, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 9.58;

№6516, Москва - Клин, отправление из Москвы в 12.16;

№6518, Москва - Клин, отправление из Москвы в 13.29;

№6608, Москва - Конаково, отправление из Москвы в 11.18;

№6350, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 13.48;

№6348, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 13.00;

№6332, Москва - Крюково, отправление из Москвы в 9.40.

В Москву в это время не будут ходить восемь электричек:

№6313, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 7.55;

№6317, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 8.43;

№6515, Клин - Москва, отправление из Клина в 10.40;

№6607, Конаково - Москва, отправление из Конакова в 10.17;

№6325, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 10.15;

№6327, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 10.54;

№6329, Крюково - Москва, отправление из Крюкова в 12.00;

№6513, Клин - Москва, отправление из Клина в 9.16.

Для ряда других пригородных поездов внесут изменения в расписание, добавили в МТ ППК. Со всеми изменениями в расписании пассажиры смогут ознакомиться на информационных стендах ОАО "МТ ППК", на станциях и вокзалах.

Напомним, с 1 февраля отменятся электропоезда на участке железной дороги между станциями Угловка и Окуловка Новгородской области. Из-за отмены поездов москвичи больше не смогут доехать до северной столицы на перекладных электричках.