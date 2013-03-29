С 31 марта МЖД назначает дополнительные электрички по выходным

Фото: ИТАР-ТАСС

МЖД в связи с сезонным увеличением пассажиропотока и началом "дачного" сезона с 31 марта назначает дополнительные электрички по пятницам и выходным дням.

Так, с 31 марта на Савеловском направлении назначаются по два электропоезда на участках Москва-Дубна и Москва-Савелово.

"На Белорусском направлении по пятницам и воскресеньям на участке Москва-Можайск будут курсировать дополнительные экспрессы. По воскресеньям на этом участке вводятся в расписание два электропоезда, столько же на участке Москва - Одинцово и № 6096 на участке Гагарин - Москва", – сообщает пресс-служба МЖД.

На участке Москва-Можайск по пятницам вводятся четыре электрички, из них два экспресса. А на участке Москва - Одинцово и Москва - Гагарин по субботам назначаются по две электрички.

17 электропоездов вводятся на Рижском направлении до станций Волоколамск, Румянцево, Нахабино, Новоиерусалимская, Серпухов, Чехов и Ревякино, четыре электрички – на Павелецком направлении по выходным дням на участках Москва - Яганово и по одному – на участках Москва - Узуново и Детково - Михнево.

"На Казанском направлении с 31 марта в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока вводятся в расписание электропоезда по субботам два экспресса на участке Москва-Куровская, на участке Куровская - Шатура продлевается маршрут электропоездов № 6838 и № 6853. По выходным дням в расписание вводятся электропоезда на участках Москва - 47 км, Москва - Шиферная, Куровская - Черусти", – отмечается в тексте.

На Ярославском направлении восстанавливаются остановки электричек на платформах 43 км, 76 км, 83 км, 90 км, Радонеж и Калистово.

В новом расписании по пятницам и воскресеньям будут отменены несколько ранних и дневных электричек, которыми дачники обычно не пользуются, добавляется в материале.