Из Москвы в Калугу запустят дополнительные экспресс-электрички

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 31 июля от Москвы до Калуги запустят дополнительные экспресс-электрички, которые будут курсировать по пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Электрички в Калугу будут отправляться с Киевского вокзала в 16.40 с остановками в пути: Нара, Балабаново, Обнинское и Малоярославец. Обратный рейс – в 20.27.

Как отмечают в компании, на маршруте будет курсировать собственный электропоезд-экспресс повышенной комфортности под управлением локомотивных бригад "Центральной ППК".

Отметим, что сейчас экспресс из Москвы в Калугу отправляется трижды в день – в 07.12, в 18.12 и 19.12. Электричка находится в пути 2 часа 35 минут.

Как ранее сообщало m24.ru, с 10 июля дополнительные экспрессы начали ходить в Тулу и Рязань.

Напомним, в августе будет объявлен победитель конкурса на организацию пригородных пассажирских перевозок в столичном регионе. Он будет обслуживать все железнодорожные направления в течение 15 лет.

Согласно конкурсной документации, поезда не должны опаздывать более чем на шесть минут. Если треть электричек будет постоянно задерживаться в пути, с перевозчиком расторгнут контракт.

На платформах установят "антиграффити"-указатели и вендинговые автоматы, а также терминалы, где можно будет купить билет, оплатить интернет и услуги ЖКХ. Для кассиров и контролеров планируется установить дресс-код. В первую очередь он коснется женщин, которые должны будут носить юбку не выше колена, делать аккуратный маникюр и не злоупотреблять макияжем.

Конкурс на определение перевозчика будет объявлен 10 июля 2015 года, а уже в августе с ним подпишут соглашение на 15 лет. Победитель станет обслуживать 251 маршрут по всем железнодорожным направлениям. Тарифы установят органы власти.