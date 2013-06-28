Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 12:10

Транспорт

Пассажирам подмосковных электричек будут раздавать питьевую воду

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирам московских электричек в субботу и воскресенье будут бесплатно раздавать питьевую воду.

Уже неделю в столичном регионе держится 30-градусная жара, и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) пошла на такой шаг, особенно с учетом увеличивающегося в выходные пассажиропотока, и стараясь сделать поездку горожан и жителей Подмосковья более комфортной, компания в субботу и воскресенье станет раздавать на московских вокзалах воду.

Пункты выдачи воды будут организованы у пригородных платформ.

Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает пассажиров пригородного железнодорожного комплекса на Павелецком, Курском, Казанском, Ярославском, Савеловском, Рижском, Белорусском, Горьковском и Киевском направлениях московского железнодорожного узла. Доля ЦППК в пригородных пассажирских перевозках в Мосузле составляет более 80%, а в целом по России - свыше 60%.

