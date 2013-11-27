Ежегодно ЦППК будет обновлять 25-26 электричек – Хромов

"Интервью": Борис Хромов - об итогах работы ЦППК в 2013 году

В 2014 году Центральная пригородная пассажирская компания планирует закупить 26 новых подъездных составов, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава ЦППК Михаил Хромов.

По его словам, в следующем году обновленные составы появятся на Рижском, Савеловском, Киевском и, возможно, Курском направлениях. "И в последующие годы, на протяжении как минимум 10 лет, в среднем мы будем обновлять 25-26 поездов", - добавил он.

Михаил Хромов также рассказал, что в следующем году продолжится работа по ремонту платформ. Он напомнил, что летом 2013 года был произведен косметический ремонт, однако работа по реконструкции будет продолжена.



"Все надо продумать, чтобы тот же пассажир, который требует новую платформу, но в то же время хочет, чтобы за это время не прерывалось движение поездов, был доволен. Вот найти этот баланс – наша задача на следующий год в том числе", - добавил он.