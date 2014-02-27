Новые электрички появятся на пригородных маршрутах в марте

Фото: ИТАР-ТАСС

Весной на подмосковных маршрутах запустят новые поезда повышенной комфортности, сообщается на сайте министерства транспорта Московской области.

Первые 12-вагонные составы появятся на направлении "Москва-Калуга" в марте и апреле. Всего для замены устаревших поездов Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до конца года запустит 26 новых составов.

В апреле и мае два 11-вагонных состава появится на направлении "Москва - Владимир". На Белорусское и Савеловское направление отправят девять поездов серии ЭД4М, поставка которых ожидается с июня по сентябрь. Два аналогичных поезда отправят в апреле и октябре по маршруту "Москва - Балашиха".

Кроме того, в ноябре и декабре новые поезда появятся на направлении "Москва - Железнодорожная", а с сентября по декабрь - на Рижском и Курском направлении.