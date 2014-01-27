Вандалы в 2013 году нанесли ущерб электричкам МЖД почти на 64 млн руб.

Пригородные поезда на Казанском вокзале Москвы. Фото: ИТАР-ТАСС

Общий ущерб от вандализма в пригородных электропоездах Московской железной дороги в 2013 году составил около 64 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом, это на 17 миллионов больше, сообщает в понедельник пресс-служба Московской железной дороги, дочерней компании ОАО "РЖД".

"Излюбленным промыслом" вандалов является битье стекол в электричках. Так, в прошлом году было разбито около 16 тысяч стекол, ущерб от этих действий составил более 22 миллионов рублей. Наибольшее количество таких случаев произошло на Киевском направлении, где вандалы разбили более 4 тысяч стекол, в том числе лобовых, установленных в кабинах машинистов (410 случаев).

"Работают" не покладая рук и граффитчики - распространенное явление не только в России. но и во всей Восточной Европе. Расходы на очистку вагонов от надписей и рисунков в ушедшем году превысили 16 миллионов рублей, говорится в документе.

На третьем месте по величине ущерба, который железнодорожники несут от действий вандалов, - это порча сидений. В 2013 году хулиганы изрезали обшивку более чем 19 тысяч сидений, и затраты на их восстановление превысили 7,5 миллиона рублей.