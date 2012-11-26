Билеты на проезд в электричках могут подорожать

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время железнодорожные билеты могут подорожать на восемь процентов. Это связано с ростом расходов пригородных пассажирских компаний.

Как сообщил "Известиям" глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, если часть инфраструктурного тарифа будет внесена в цену билета, ожидается его подорожание примерно на восемь процентов. Произойдет это сразу, как только Минэкономразвития примет эту меру. Между тем концепция, которую дорабатывает Минэкономразвития, должна быть внесена в правительство до 1 декабря.

Каждый год размер тарифа за пользование железнодорожной инфраструктурой, которой владеет ОАО "РЖД", определяет Федеральная служба по тарифам. В свою очередь РЖД предоставляет инфраструктуру в пользование ППК. Ранее государство компенсировало 99 процентов этого тарифа, а один процент выплачивали ППК, но в 2012 году компенсация составила 76 процентов или 25 миллиардов рублей, и в следующем году компенсация будет той же - 25 миллиардов рублей.

В результате растущая разница ляжет на ППК, которые предъявят счет региональным властям, регулирующим тарифы на билеты. Не все региональные бюджеты смогут оплатить расходы, и разница будет компенсирована увеличением цен на билеты.