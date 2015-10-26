Электрички на Ярославском направлении ходят с задержками

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

График движения был изменен из-за сбоя на территории Щелковского муниципального района. Задержка в движении электропоездов составляет не более 40 минут, в движении поездов дальнего следования изменений нет.

Задержки в движении поездов на Ярославском направлении также были 20 октября. Тогда, по данным МЖД, неизвестные попытались украсть кабель, отвечающий за работу системы сигнализации, централизации и блокировки.