Между Москвой и Рязанью пустили два новых экспресса

Между Москвой и Рязанью пустят дополнительные экспрессы

Между Москвой и Рязанью пустят дополнительные экспрессы. Первые два электропоезда начнут курсировать по маршруту с воскресенья, 26 мая. Они будут следовать раз в неделю с остановками в Луховицах и Голутвине.

Ранее дополнительные электропоезда назначались лишь в предпраздничные дни, а теперь экспресс будет отправляться с Казанского вокзала по пятницам в 17:23 и прибывать в Рязань в половине девятого, сообщает телеканал "Москва 24".

Поезд в столицу будет отправляться по воскресеньям в 16:10 с прибытием в Москву в 7 часов вечера.

Напомним, с воскресенья, 26 мая, в столице также начал действовать новый летний график движения пригородных поездов. На лето в столице назначили 124 дополнительных электропоезда по будням и 97 - по выходным.

Кроме того, с 20 мая в связи с ремонтными работами изменился график движения пригородных поездов Казанского и Белорусского направлений. Несколько поездов, следующих не в час пик, отменили.