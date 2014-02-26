Для Подмосковья закупят 26 новых электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

Для Московской области закупят 26 новых электропоездов.

Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, контракт на поставку электропоездов ЭД4М производства Демиховского машиностроительного завода подписан в присутствии губернатора Московской области.

Согласно договору, предприятие произведет для Подмосковья четыре 12-вагонных состава, остальные будут 11-вагонными. В общей сложности будет получено 290 вагонов.

Отмечается, что все поезда будут построены до конца 2014 года.

Новые электрички заменят изношенные и поступят на наиболее загруженные направления Московского транспортного узла. Четыре электропоезда появятся на маршрутах Москва-Железнодорожный и Реутов-Балашиха; два будут курсировать по маршруту экспресса до Калуги, два – до Владимира; девять поездов поступят в депо Лобня и еще девять - в депо Нахабино.