Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января 2017, 18:23

Транспорт

Количество оплаченных банковскими картами билетов в электричках выросло втрое

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Приобретение билетов на пригородные электрички за безналичный расчет стало в три раза популярнее среди пассажиров в минувшем году, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В 2016 году с помощью банковских карт было приобретено более 15 миллионов проездных документов, а годом ранее – всего 5 миллионов.

Среди каналов продаж наибольшей популярностью пользуются билетные автоматы. С их помощью в 2016 году банковскими картами было оплачено более 12 миллионов билетов против 3 миллионов годом ранее. Через интернет пассажиры оплатили более 1 миллиона проездных документов, а в кассах по безналичной оплате оформлено 1,9 миллионов билетов.

Кроме того, в минувшем году все больше пассажиров начали пользоваться возможность оплаты билета по бесконтактной технологии – таких документов было оформлено более 1,7 миллиона (годом ранее – всего 425 тысяч).

На всех направлениях пригородных электричек появится автоматизированный голосовой помощник. Пассажир сможет позвонить на единый бесплатный номер и узнать о времени прибытия ближайших электричек. Также пассажиру придет SMS с расписанием на мобильный телефон. Система должна решить нарастающую проблему информирования пассажиров при задержках и сбоях в движении поездов. Подробнее о проекте читайте в материале m24.ru.

Сайты по теме


электрички оплата проезда ЦППК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика