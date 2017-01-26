Количество оплаченных банковскими картами билетов в электричках выросло втрое

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Приобретение билетов на пригородные электрички за безналичный расчет стало в три раза популярнее среди пассажиров в минувшем году, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В 2016 году с помощью банковских карт было приобретено более 15 миллионов проездных документов, а годом ранее – всего 5 миллионов.

Среди каналов продаж наибольшей популярностью пользуются билетные автоматы. С их помощью в 2016 году банковскими картами было оплачено более 12 миллионов билетов против 3 миллионов годом ранее. Через интернет пассажиры оплатили более 1 миллиона проездных документов, а в кассах по безналичной оплате оформлено 1,9 миллионов билетов.

Кроме того, в минувшем году все больше пассажиров начали пользоваться возможность оплаты билета по бесконтактной технологии – таких документов было оформлено более 1,7 миллиона (годом ранее – всего 425 тысяч).