Единая карта оплаты позволит пассажирам сэкономить на проезде в Подмосковье

Фото: ТАСС/Елена Пальм

С помощью Единой региональной транспортной карты пассажиры Подмосковья смогут получать скидки на проезд. Новый билет станет единым инструментом для оплаты у всех перевозчиков области, сообщили M24.ru в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

"Хочу обратить особое внимание граждан на выгодную систему скидок. При использовании ЕТК стоимость одной поездки составит 28 рублей, а минимальная стоимость - 18 рублей. Такая цена будет в случае, если пассажир совершает в течение месяца 50 и более поездок", - сказал министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Новую систему оплаты опробуют на автобусах ведущего областного перевозчика "Мострансавто". В будущем планируется внедрение ЕТК и на других видах общественного транспорта Подмосковья, в том числе на пригородных электричках.

Карты начнут продавать в феврале 2015 года. К этому моменту власти планируют открыть не менее 500 стационарных пунктов распространения ЕТК и около четырех тысяч терминалов оплаты, добавил министр транспорта.

Александр Зайцев также сообщил, что портал министерства транспорта Московской области провел онлайн-опрос о лучшем названии для ЕТК. По итогам голосования определились три финалиста: "Вездеход", "Стрелка" и "Скороход". Лидера назовут после проведения опроса на сайте ЕТК. Кроме того, здесь же можно выбрать один из вариантов дизайна карты.

Напомним, договор между правительством Московский области, ОАО "Универсальная электронная карта"и ФГУП "Мострансавто" о введении единой региональной транспортной карты был подписан сегодня.