Ремонт переезда в Щербинке откладывается из-за сплыва насыпи

Ремонт опасного переезда в Щербинке откладывается

Службы РЖД отложили закрытие железнодорожного переезда в Щербинке на ремонт. Работы отложены из-за сплыва насыпи, сообщает пресс-служба РЖД.

Как уточняется в пресс-релизе железнодорожников, авария произошла на перегоне Подольск – Щербинка. В связи с этим было необходимо организовать движение пригородных поездов по 3-му пути, на котором и находится переезд

Напомним, в МЖД решили 25 сентября закрыть переезд, где в конце августа электричка сбила автомобиль. Ремонтные работы связаны с разборкой плит переездного настила с последующей заменой элементов рельсовых скреплений и выправкой пути в зоне переезда.

Столкновение произошло утром 26 августа. Дежурный по переезду по собственной инициативе вручную открыл шлагбаум, когда там проходила электричка.

В результате автомобиль Chevrolet выехал на железнодорожный переезд перед близко идущим электропоездом, машину отнесло на несколько метров. Водитель остался жив.

