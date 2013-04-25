Форма поиска по сайту

25 апреля 2013, 16:21

Транспорт

В подмосковных электричках установят туалеты и кондиционеры

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье планируют обновить парк электричек. В поездах нового образца реализуют контроль над температурным режимом и установят более комфортабельные сидения и туалеты, сообщил на пресс-конференции министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Это касается поездов ЦППК - основного подмосковного перевозчика.

По его словам, в летнем сезоне количество подмосковных перевозок "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) может вырасти на 10%, в то время как перевозки "Мострансавто" должны увеличиться примерно на 2%.

Он также рассказал об изменениях в расписании движения пригородных поездов на летнее, которое вступит в силу 26 мая. В частности, будет назначено 25 новых поездов, из них 14 по выходным дням. При этом на ряде остановок: на платформах Ховрино, Фролово, Стреглово, Ямуга и Радищево – откроются дополнительные билетные кассы.

Зайцев подчеркнул, что все тарифы и скидки на проезд в областном общественном транспорте останутся прежними, и поделился планами по реализации в Подмосковье концепции единого билета. Впрочем, на сегодняшний день переход на единые билеты областному бюджету не по силам: по разным подсчетам, на его реализацию может потребоваться от 250 миллионов до 2 миллиардов рублей.

