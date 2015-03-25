Более половины участников проекта "Активный гражданин" пользуются электричками

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Большинство участников проекта "Активный гражданин" – 63 процента, а это почти 162 тысячи человек – пользуются электричками. Из них 17,2 процента ездят на электричках ежедневно, 10,1 – еженедельно, 25,4 – несколько раз в месяц.
Москвичи пользуются этим видом транспорта для поездок на дачу (27,3 процента), на работу (26,1 процента) или в гости в Подмосковье (25,8 процента). По 9 процентов участников опроса используют электрички для поездок внутри города и в аэропорт.
Кроме того, участники опроса высказались относительно билетов на электрички. Самыми популярными стали проездные 10, 20 и 60 поездок – ими пользуются 24 процента проголосовавших, а это 61,2 тысячи человек. Разовые билеты выбрали 15,1 процента – 38,7 тысяч жителей. "Абонемент рабочего дня" находится на третьем месте по популярности – 7,7 процента голосов, то есть 19,6 тысяч человек.
Некоторые опрошенные предложили и свой вариант абонементов. Также жители смогли предложить свои идеи по формату абонементов, среди них групповой билет для семьи или компании до 4 человек, а также добавление электричек в "Тройку".
Мнение москвичей учтут при развитии электричек как полноценного вида городского транспорта. Появятся новые форматы билетов, непопулярные абонементы будут отменены или объединены с другими.
Напомним, Малое кольцо столичной железной дороги планируют запустить в 2016 году.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что появится 32 станции, 160 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе технологические площадки.
"Это крупнейший инфраструктурный проект – фактически наземное метро в 54 километра и 32 станции. В основном это территория, проходящая по промзонам, которая даст развитие территорий вокруг еще на миллионы квадратных метров", – сказал заммера.
Основные строительные работы, по словам чиновника, надо завершить в 2015. "Для этого будем мы привлекать инфраструктурных подрядчиков", – заявил Марат Хуснуллин.
Малое кольцо, интегрированное в действующее метро, призвано разгрузить не только подземку, но и радиальные направления МКЖД. До 2020 года планируется построить дополнительные главные пути на участках длиной около 193 километров. На МК МЖД будет курсировать 100 пар электропоездов в сутки с интервалами в час пик до 5 минут. Цена за проезд – ориентировочно по действующим тарифам метро. Предполагается, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром будет пользоваться более чем 250 миллионов пассажиров ежегодно.
Активный гражданин"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.