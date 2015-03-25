Более половины участников проекта "Активный гражданин" пользуются электричками

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Большинство участников проекта "Активный гражданин" – 63 процента, а это почти 162 тысячи человек – пользуются электричками. Из них 17,2 процента ездят на электричках ежедневно, 10,1 – еженедельно, 25,4 – несколько раз в месяц.

Москвичи пользуются этим видом транспорта для поездок на дачу (27,3 процента), на работу (26,1 процента) или в гости в Подмосковье (25,8 процента). По 9 процентов участников опроса используют электрички для поездок внутри города и в аэропорт.

Кроме того, участники опроса высказались относительно билетов на электрички. Самыми популярными стали проездные 10, 20 и 60 поездок – ими пользуются 24 процента проголосовавших, а это 61,2 тысячи человек. Разовые билеты выбрали 15,1 процента – 38,7 тысяч жителей. "Абонемент рабочего дня" находится на третьем месте по популярности – 7,7 процента голосов, то есть 19,6 тысяч человек.

Некоторые опрошенные предложили и свой вариант абонементов. Также жители смогли предложить свои идеи по формату абонементов, среди них групповой билет для семьи или компании до 4 человек, а также добавление электричек в "Тройку".



Мнение москвичей учтут при развитии электричек как полноценного вида городского транспорта. Появятся новые форматы билетов, непопулярные абонементы будут отменены или объединены с другими.

Напомним, Малое кольцо столичной железной дороги планируют запустить в 2016 году.

"Москва в цифрах": Как реконструируют Малое кольцо МЖД

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что появится 32 станции, 160 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе технологические площадки.

"Это крупнейший инфраструктурный проект – фактически наземное метро в 54 километра и 32 станции. В основном это территория, проходящая по промзонам, которая даст развитие территорий вокруг еще на миллионы квадратных метров", – сказал заммера.

Основные строительные работы, по словам чиновника, надо завершить в 2015. "Для этого будем мы привлекать инфраструктурных подрядчиков", – заявил Марат Хуснуллин.

Малое кольцо, интегрированное в действующее метро, призвано разгрузить не только подземку, но и радиальные направления МКЖД. До 2020 года планируется построить дополнительные главные пути на участках длиной около 193 километров. На МК МЖД будет курсировать 100 пар электропоездов в сутки с интервалами в час пик до 5 минут. Цена за проезд – ориентировочно по действующим тарифам метро. Предполагается, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром будет пользоваться более чем 250 миллионов пассажиров ежегодно.