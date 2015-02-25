В выходные изменится график электричек на Горьковском направлении

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В ночь с 28 февраля на 1 марта изменится расписание электричек на Горьковском направлении. Это будет связано с ремонтно-путевыми работами на первом главном пути перегона Реутово – Железнодорожная, сообщает пресс-служба РЖД.

График меняется с 20.30 до 9.40, часы выполнения работ выбраны так, чтобы сохранить объемы перевозок пригородных поездов. Во время ремонта электрички будут ходить по соседним путям.

Так, на участках Москва – Купавна, Москва – Балашиха, Москва – Электрогорск, Москва – Железнодорожная, Москва – Захарово, Москва – Фрязево и Павловский Посад – Электрогорск выведут несколько поездов, которые курсируют в ночное и утреннее время.

Кроме того, некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже установленного графика, а у других поездов изменятся остановки. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Напомним, Московская железная дорога вернула 24 отмененные электрички в расписание движения. Ранее они не вошли в региональные заказы 2015 года.

Так, с 7 и 8 февраля пригородные поезда начали курсировать в Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Калужской и Смоленской областях. График движения электропоездов на некоторых участках будет изменен.