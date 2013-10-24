Движение ранее отмененных в Химках электричек восстановят 25 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение ранее отмененных пригородных поездов сообщением Москва - Крюково будет восстановлено 25 октября, информирует пресс-служба министерства транспорта Московской области.

"В связи с изменением характера работ по реконструкции пути и железнодорожных обустройств на участке Москва - Пассажирская - Москва - Товарная 25 октября 2013 года восстановлено движение ранее отмененных пригородных поездов № 6333 сообщением Крюково - Москва и № 6352 сообщением Москва - Крюково", - уточняется в материале.

Измененным расписанием проследуют электропоезда № 6381 сообщением Крюково - Москва - Пассажирская и № 6382 сообщением Москва - Пассажирская - Крюково.

Ранее сообщалось, что на участке Москва-Крюково Октябрьской железной дороги с 14 по 18 октября отменяются 7 электричек в связи с проведением работ по вводу в эксплуатацию 4-го главного железнодорожного пути.

Для поездок в период отмены поездов Минтранс предлагал пассажирам воспользоваться автобусами, следующими от станции метро "Речной вокзал".