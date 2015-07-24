Мини-электрички будут востребованы в регионах – эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Глава РЖД Владимир Якунин хочет повысить эффективность пригородных перевозок с помощью мини-электричек, которые будут состоять из одного или двух вагонов.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такие электропоезда буду очень востребованы в регионах с небольшим пассажиропотоком.

"Это правильная идея. Дело в том, что нынешние электрички меньше, чем в четыре вагона, нельзя скомпоновать. Меньше есть только РА-1 и РА-2, рельсовые автобусы (дизель-поезда), которые делают в Мытищах, но они пригодны для неэлектрофицированных участков. Они работают на дизельном двигателе.

В Москве такие короткие электрички никому не нужны, но если отъехать хотя бы километров на 100, взять хотя бы Московское большое кольцо, такие маршруты как Икша-Кубинка, Александров – Орехово-Зуево, там такие электрички будут очень к месту", – пояснил он.

В ходе межкоординационного совета в Челябинске Якунин заявил, что собирается в ближайшее время обсудить вопрос производства таких электричек с производителями железнодорожной техники.

"Мы поставим технические задачи перед производителями подвижного состава, чтобы у нас начали производить электрический подвижной состав в комплектации одно- и двухвагонной. Это снимет вопросы, связанные с эффективностью использования таких перевозок", – цитирует ТАСС главу РЖД.

Напомним, в начале июля Владимир Путин подписал закон об установлении экономически обоснованных тарифов на пригородные электропоезда. Региональные органы власти, согласно закону, должны устанавливать экономически обоснованные уровни тарифов, сборов и платы за услуги пригородного железнодорожного транспорта, а также тарифов, оплачиваемых пассажирами.

Отметим, правительство Московской области не будет отменять льготный проезд на пригородных электричках, связывающих Москву и Подмосковье. С 1 августа 2015 года льгот лишатся только некоторые категории подмосковных граждан, которые пользуются общественным транспортом Москвы (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи). В их число входят ветераны труда, ветераны военной службы и пенсионеры, не имеющие льготного статуса.

Добавим, на станциях пригородных электричек в столичном регионе появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток. 24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях.

В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек. Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.